Il vicepresidente del Consorzio Industriale Valle del Biferno, Costanzo Della Porta, si è dimesso questa mattina dal comitato direttivo, in seguito all’elezione a senatore.

Della Porta, che ha conservato la carica di sindaco, resta nel consiglio generale.

“Ringrazio il comitato direttivo e il presidente Di Pardo per il bel lavoro svolto in questi 2 anni. Auguro al Consorzio di realizzare tutto quanto messo in programma in questo breve periodo. Ho già garantito – ha detto il neo senatore – la massima collaborazione e la mia disponibilità per tutto ciò che asserisce al consorzio”