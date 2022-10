Un parcheggio a più piani in piazza della Repubblica e un nuovo raccordo per accedere alla tangenziale da via Genova. Sono le due novità di maggior rilievo che il sindaco di Campobasso ha annunciato a margine dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, relativi al Contratto Istituzionale di Sviluppo.

I fondi, già stanziati per questo particolare tipo di intervento, prevedono infrastrutture che migliorino l’assetto urbano della città, in questo caso con particolare attenzione al sistema viario e per la mobilità dei cittadini.

‘Abbiamo deciso di riprogrammare i fondi – ha spiegato Gravina – individuando un’area esente da rischi geologici e che non rivestisse particolare interesse storico e culturale, per garantire – ha aggiunto il sindaco – parcheggi da collocare nel centro città e un nuovo collegamento stradale’.

Nella zona vicina a via Genova, dunque a ridosso del centro, è previsto un nuovo raccordo che consentirà di entrare e uscire dalla città con notevoli benefici sul traffico. Oltre alla strada saranno creati anche percorsi ciclabili e pedonali.

A pochi metri dal Corso, invece, in piazza della Repubblica è programmata la costruzione di un nuovo parcheggio a più piani. Gli effetti sarebbero molteplici: molte aree di sosta sarebbero sgomberate dalle auto in maniera da poter aumentare le zone pedonali.

La proposta che è stata approvata – ha concluso Gravina – è linea con il finanziamento riconosciuto al Comune di Campobasso per l’intervento che è di 18 milioni e 400mila euro.

Il sindaco ha poi anche lanciato un messaggio diretto alla Regione su ciò che la città capoluogo si attende relativamente al progetto della nuova sede degli uffici regionali.

“Il nuovo palazzo della Regione – ha detto Gravina – deve essere un’occasione da condividere con la città, ponendo al centro di ogni considerazione – ha concluso – il bene e l’interesse della comunità’.

Per questo a breve sarà convocato un consiglio dedicato solo a questo argomento a palazzo San Giorgio.