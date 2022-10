Sesta giornata nel torneo di A2 di futsal, Cln Cus Molise impegnato a Roma contro l’Eur calcio a 5. In realtà per i cussini è la quinta gara considerato il recupero contro il Genzano tra due settimane al Palaunimol. Sanginario chiede ai suoi il riscatto dopo il mezzo passo falso interno contro l’AP C5, pareggio a parte, la prestazione non è stata buona, eccezion fatta per gli ultimi cinque minuti di gioco. Poco per portare a casa l’intera posta in palio, in questo girone non esistono partite semplici e ogni sabato bisogna giocare al massimo per aggiungere tre punti alla classifica. In settimana la squadra ha lavorato nel migliore dei modi, nonostante il dispiacere per il pareggio interno contro l’Aversa, Barrichello e compagni sono imbattuti con tre pareggi ed una vittoria. L’Eur Calcio a 5, dopo il successo all’esordio nel derby contro la Roma ha perso 4 gare consecutive, un avversario che ha l’obiettivo di tornare a muovere la classifica in particolare tra le mura amiche. Il Cus dal canto suo vuole recitare anche in questa stagione un ruolo da protagonista, per farlo serve un successo esterno per il morale e la graduatoria. Tutti arruolabili, mister Sanginario potrà contare sul migliore organico da mandare in campo. Ricordiamo che dopo la gara di domani si tornerà in campo martedì 1 novembre per il turno infrasettimanale, sfida interna contro il Prato, a seguire la trasferta sabato 5 novembre contro gli Hornets Roma.

Ripresa del torneo di C1, dopo la sosta per il terzo turno del girone eliminatorio di Coppa Italia, riparte il campionato regionale di futsal. Nel girone A il big match è quello tra Bojano e Sporting Campobasso. Un revival della sfida andata in scena una settimana fa in casa dello Sporting nel turno eliminatorio di Coppa Italia (4 a 1 il finale per i campobassani). Domani, al contrario, si gioca in casa del Bojano, la squadra diretta da Leo Melfi è a punteggio pieno con due vittorie, i campobassani di Pietrunti, grandi favoriti del torneo, hanno vinto la prima gara e riposato la seconda. Una sfida interessante anche per saggiare la reale forza delle due compagini. Turno di riposo per la Chaminade, mentre il Miranda cerca il terzo successo consecutivo in casa contro il Venafro.