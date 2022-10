SanfeliceInforma, il Comune di San Felice del Molise attiva il servizio WhatsApp per comunicare con i cittadini. WhatsApp ormai è entrato a far parte della nostra vita quotidiana e delle nostre relazioni quotidiane. L’amministrazione comunale – si riporta nella nota – ha deciso di attivare questo canale di comunicazione per arrivare più rapidamente ai cittadini, il 95% della popolazione è in possesso di un telefonino e WhatsApp è diventato il canale più utilizzato per la messaggistica e la comunicazione. È uno dei tanti servizi che mancava in paese. È importantissimo per gli amministratori comunicare ed informare il più velocemente e direttamente possibile i concittadini. Questo dovrà essere un servizio utile non solo ai residenti ma anche ai concittadini all’estero o fuori regione che tornano a San Felice solo pochi mesi l’anno. Il canale sarà utilizzato per le comunicazioni di pubblica utilità, di emergenza, attività comunali, eventi etc, tutto ciò che interessa la vita quotidiana e non del Comune. A tutela della privacy i messaggi sono inviati in modalità broadcast. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Felice del Molise. I dati saranno trattati esclusivamente per l’esecuzione delle operazioni relative al servizio di WhatsApp. Il numero sarà utilizzato esclusivamente per questo servizio e non risponderà a telefonate, sms o altre forme di comunicazione. Iscriversi è semplicissimo basta inserire tra i propri contatti il numero +39 353 3892567 (si consiglia la denominazione: “SANFELICEINFORMA”) ed inviare un messaggio con il seguente testo: “RICHIEDI ISCRIZIONE” (in carattere maiuscolo e senza alcuna ulteriore indicazione). L’utente riceverà un messaggio con allegato il regolamento e informativa privacy. Successivamente, dopo aver letto il regolamento, l’utente lo accetta integralmente inviando un nuovo messaggio con il testo “CONFERMA ISCRIZIONE”. Qualora l’utente voglia cancellarsi dal servizio è sufficiente inviare un messaggio con “CANCELLA ISCRIZIONE” (in carattere maiuscolo e senza alcuna ulteriore indicazione).