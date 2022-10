Non solo i molisani, in regione lo spopolamento è generale e scende anche il numero degli stranieri anche se il calo è di minima entità. Il dato emerge dal Dossier statistico sull’immigrazione 2022 presentato questa mattina all’Università del Molise e realizzato dal Centro studi e ricerche Idos. Il report è giunto alla sua 32esima edizione ed è uno strumento fondamentale per gli studi di settore. I dati sono stati illustrati e commentati da diversi esperti. In Molise gli stranieri sono il 4 per cento della popolazione regionale e più precisamente 11.514, un dato in diminuzione rispetto all’anno precedente dello 0,7 per cento rispetto all’anno precedente. La comunità più numerosa è quella romena, seguono poi marocchini, albanesi e nigeriani. Quindi gli ucraini.