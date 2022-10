E’ partito con un grande riscontro numerico il corso di Epd (Esercizio per la prevenzione della demenza ndr) al Cus Molise. Un corso che nel tempo è diventato un punto di riferimento per chi desidera mantenersi in forma non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale. L’istruttore Gianmarco Caraccio sta curando tutto nei minimi dettagli mettendo i partecipanti nelle migliori condizioni per allenarsi. Con la conferma di questo corso nel suo ventaglio di opportunità, il Cus Molise, da sempre attento al benessere fisico dei propri tesserati e non solo alla pratica sportiva, mette a disposizione le sue risorse, umane e professionali, per permettere lo svolgimento di questo corso specifico. L’attività che si svolge è utile e prevenire o ritardare il più possibile, l’insorgere della demenza senile che con il passare degli anni può presentarsi. Cus Molise e Unimol attraverso il corso, intendono verificare se gli effetti dell’esercizio fisico può rallentare l’insorgenza di alcune problematiche relative alla salute. “Un grazie al Cus Molise che ha creduto nelle mie qualità e ha deciso di affidarmi questo corso – argomenta Gianmarco Caraccio – ho un gruppo ampio e di questo sono contento. Colgo l’occasione per ringraziare anche Mario Faraone che mi ha preceduto nella conduzione di questo corso. E’ una soddisfazione mettere a disposizione le mie conoscenze per aiutare nell’attività fisica le persone della terza età che hanno deciso di venire al Cus. Riuscire a mantenere una buona forma aiuta a prevenire problematiche e noi durante il corso cerchiamo di fare proprio questo. Lavoriamo con attrezzi oppure a corpo libero con esercizi mirati a mantenere una buona condizione sia fisica che mentale. L’avvio è stato molto positivo e cercheremo di migliorare ulteriormente i numeri di un corso di ottimo livello”.