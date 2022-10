Partirà domani 28 ottobre in Molise la possibilità di prenotarsi e di effettuare la quinta dose di vaccino contro il Covid. “Ministero della Salute, Aifa, Consiglio superiore di sanità e Istituto Superiore di Sanità – ricorda l’Azienda sanitaria regionale – raccomandano ai soggetti individuati come fragili di sottoporsi all’ ulteriore dose”. Possono riceverla: persone con più di 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani, persone con più di 60 anni con fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti. La quinta dose è inoltre raccomandata, dietro valutazione e giudizio clinico specialistico, a coloro che presentano marcata compromissione della risposta immunitaria, oppure sottoposti a trapianto, anche se non hanno ancora compiuto i 60 anni. Per poter ricevere la nuova somministrazione devono essere trascorsi 120 giorni dalla quarta dose con vaccino monovalente oppure dall’ultima infezione da Covid.

L’Asrem ricorda anche che da ieri è possibile richiedere presso i centri vaccinali della regione le somministrazioni simultanee del vaccino contro il covid e di quello contro l’influenza stagionale. Per questo genere di vaccino non è necessaria alcuna prenotazione.

I centri vaccinali attivi in regione sono 8: ospedale Cardarelli di Campobasso, Ospedale Veneziale e auditorium di Isernia, Ospedale San Timoteo di Termoli, Casa della Salute a Venafro, Larino e Montenero di Bisaccia, ambulatorio Asrem di Agnone.