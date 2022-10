I dati Covid con il bollettino dell’Asrem. Sono 105 i nuovi positivi riscontrati su 733 tamponi processati. Tasso di positività al 14,3%. Ci sono però 497 guariti. Da registrare una dimissione da Malattie infettive e un trasferimento in Terapia intensiva. I pazienti con Covid in cura al Cardarelli sono 6 dei quali due in Rianimazione. Gli attualmente positivi in Molise sono 4389.