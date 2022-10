Cinque gol in quattro partite, Carlo La Bella si è presentato sul palcoscenico della serie A2 da vero bomber di razza. Il pivot del Circolo La Nebbia Cus Molise, squadra imbattuta nel girone B, vuole volare sempre più in alto per guidare i rossoblù a grandi traguardi. Alle sue parole abbiamo affidato il bilancio di questo avvio di stagione partendo dall’ultimo match giocato in casa e pareggiato contro l’Aversa Parete.

Sabato contro l’Ap il pari ha lasciato l’amaro in bocca sei d’accordo? “Il pari di sabato contro l’Aversa Parete ci ha lasciato parecchio amaro in bocca per le tante occasioni create nell’arco del confronto. Era una partita fondamentale, si poteva e si doveva vincere. Abbiamo fatto un’ottima partita, ma ci è mancata un po’ di lucidità sotto porta per concretizzare la mole di gioco che abbiamo prodotto”.

Il campionato è di quelli duri come confermano i risultati che stanno maturando. Voi avete dimostrato di poter giocare alla pari con tutti. E’ così? “Sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile e tale si sta rivelando. Dal canto nostro stiamo dimostrando di non essere inferiori a nessuno. Il fatto che siamo ancora imbattuti dopo quattro turni di campionato, è un segnale importante di quelle che sono le nostre qualità. Continuando a lavorare così come stiamo facendo, possiamo fare parecchia strada e toglierci delle belle soddisfazioni”.

Sabato al Pala To Live che gara ti aspetto contro l’Eur? “Senza dubbio ci aspetta una gara molto difficile. Loro sono reduci da una pesante sconfitta 9-2 contro la Lazio e vorrà quindi riscattarsi. Noi stiamo lavorando bene curando tutto nei minimi dettagli per farci trovare pronti e cercare di portare a casa i tre punti”.

Dal punto di vista personale cinque gol in 4 partite sono un bel bottino. Confermi? “Sono molto contento dei quattro gol in cinque partite. Se avessimo vinto qualche gara in più sarei stato ancora più contento. Spero di poter continuare su questa strada e fare sempre meglio per cercare di aiutare la squadra ad arrivare sempre più in alto”.

Dove potrà arrivare il Cln Cus Molise a tuo avviso? “Questa squadra ha delle grandi potenzialità ma solo lavorando duramente come sta facendo, potrà andare lontano. Scendendo in campo concentrati e dando sempre il massimo, possiamo fare delle belle cose. La stagione è appena cominciata quindi bisogna pensare partita dopo partita e alla fine tireremo le somme”.