Valerio Barbieri è stato riconfermato nella carica di direttore generale dell’Università del Molise. Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore Luca Brunese, ha conferito l’incarico fino al 2027.

“L’unanime riconferma espressa dagli attuali Organi di Governo, nella rinnovata composizione – evidenzia l’ateneo in una nota – rappresenta una chiara testimonianza del livello di qualità del lavoro avviato sin dal 2016 e dei risultati raggiunti nel corso dei suoi precedenti mandati.

“La conferma di Barbieri – ha commentato il rettore Brunese – è legata al bisogno di dare continuità all’eccellente lavoro svolto in tutti questi anni, caratterizzati, peraltro, da una lucida e proficua azione di superamento delle diverse criticità, non ultime quelle derivate dalla pandemia”.