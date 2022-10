Share on Twitter

Nervosismo in Forza Italia in vista delle prossime elezioni regionali 2023. Ad accendere le polveri della polemica è stato l’assessore regionale all’agricoltura, Nicola Cavaliere, dal quele in buona sostanza è arrivata l’accusa di tradimento politico a carico del Sindaco di Termoli e Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, e del sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Roberto di Baggio. Al primo viene contestato un sostanziale cambio di casacca avendo dirottato voti sul neo senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta, al secondo un sostanziale disimpegno nel corso della campagna elettorale. Fatti gravi, secondo Cavaliere, che ha deciso di vuotare il sacco.

Non si è fatta attendere la risposta di Francesco Roberti che, a stretto giro, ha messo non solo i puntini ma anche le stanghe alle classiche ì. Accuse respinte al mittente e, soprattutto, una replica piccata a Cavaliere, a sua volta accusato di poltronismo. Secondo Roberti, anche la gestione del partito, affidata alla coordinatrice regionale Annaelsa Tartaglione, non è esente da critiche.

Nonostante tutto, Forza Italia in Molise è andata bene, oltre il 12%, un risultato lusinghiero che fa da viatico alle prossime elezioni regionali. E su questo tema, i due contendenti, Cavaliere e Roberti, dopo essere in disaccordo su tutto, si trovano di sentimento comune sulla connotazione da dare al prossimo vertice della regione. Il Prossimo presidente, dicono, dovrà essere un politico, lasciando così intendere una presa di distanza dall’attuale governatore. Sfugge però, che dopo quattro anni e mezzo la qualifica vale anche per Donato Toma che partito tecnico oggi, a buon titolo, può considerarsi anch’egli politico.