Sant’Angelo Limosano in castagna, al via la VII edizione. L’associazione turistica Pro Loco Sant’Angelo Limosano, con il patrocinio del Comune, presenta la VII edizione di Sant’Angelo Limosano in castagna. Sabato 29 ottobre, con inizio alle ore 20:00, in piazza Mercato, si avrà la degustazione di pietanze con caldarroste e vino rosso. Special guest, l’mpiccato. La serata, fanno sapere gli organizzatori, sarà riscaldata da un gran fuoco e infine non mancheranno i tradizionali cantucci accompagnati dal vin santo. Gli eventi organizzati a Sant’Angelo Limosano, in particolare quelli enogastronomici come quello avutosi durante il periodo estivo, raccolgono un gran numero di visitatori che apprezzano i prodotti tipici e, contestualmente, viene dato loro la possibilità di visitare il centro storico. Un modo efficace e diretto per promuovere il territorio, con tutte le sue potenzialità e attrazioni.