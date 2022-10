Sono 833 le famiglie che, nel 2022, in Molise, hanno richiesto Reddito o Pensione di cittadinanza. Il totale dei nuclei familiari coinvolti dalla misura sale così a 6.184. Ad illustrare i dati sono la Cgil Abruzzo Molise e il Patronato Inca Cgil Abruzzo Molise, secondo i quali “i dati “rispecchiano la situazione di crisi e di difficoltà che sta colpendo principalmente i soggetti più fragili, le cui condizioni sociali ed economiche stanno rapidamente peggiorando”. Il dato, rileva il sindacato, è in linea con la crescita che si è registrata a livello nazionale: come lo scorso anno, infatti, le famiglie molisane richiedenti sono lo 0,5% del totale nazionale. In Molise, con 4.639 percettori, si registra una forte crescita di domande in provincia di Campobasso (+757), mentre il dato di Isernia rimane stabile a 1.545 (+76). Numeri, afferma il sindacato, che rimandano ad una “situazione di disagio sociale, solo parzialmente mitigata da una misura che mediamente vale, per ogni nucleo, 524euro in Molise”.