Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. C’è una nuova vittima: un uomo di 82 anni di Termoli che era ricoverato in Malattie infettive. Sono 96 i positivi riscontrati su 597 tamponi processati. Il tasso di positività è al 16%. I guariti sono 89.

Da registrare due ricoveri: uno in Terapia intensiva e uno in Malattie infettive, reparto dal quale ci sono anche due dimissioni. I pazienti in cura al Cardarelli sono 7 dei quali uno in Rianimazione.

Gli attualmente positivi in molise sono 4782.