Con il suo profumo intenso e il suo sapore inconfondibile, il prezioso tartufo bianco di San Pietro Avellana torna ad essere protagonista in un appuntamento imperdibile per buongustai e appassionati del diamante dei boschi: lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 torna la 27^ edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco con un ricco carnet di appuntamenti. San Pietro Avellana è già in fermento per accogliere turisti, curiosi ed appassionati gourmet del pregiato fungo, che cresce in abbondanza nei boschi altomolisani ricchi di biodiversità, fregiato del prestigioso riconoscimento di patrimonio immateriale UNESCO dopo un lungo iter durato ben 8 anni che ha visto promotori del percorso di candidatura i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, di cui il Comune di San Pietro Avellana ha la vicepresidenza.

«Dopo il grande successo della Fiera del Tartufo Nero estivo – spiega la sindaca di San Pietro Avellana Simona De Caprio – siamo pronti a ripartire con la Mostra Mercato del Tartufo Bianco. Sono tantissime le richieste ricevute da parte di produttori ed espositori: tutto ciò ci riempie di orgoglio e ci spinge a proseguire nella direzione della valorizzazione e della conoscenza del tartufo sia bianco che nero di cui San Pietro Avellana è cuore pulsante». Proprio le novità sull’attuale situazione del tartufo bianco saranno affrontate e discusse nel convegno “Aggiornamenti tecnici sul tartufo bianco pregiato” che avrà luogo il 31 ottobre, a partire dalle ore 16.30 (la chiusura dei lavori è prevista alle 18.30) al quale interverranno importanti esponenti del settore. Le conclusioni saranno invece affidate all’assessore all’agricoltura, caccia e foreste della Regione Molise, Nicola Cavaliere. A moderare l’incontro il dott. Antonio Di Ludovico, già direttore generale della Regione Molise.

Gli stand ricchi di tartufo bianco e di prodotti a base di tartufo ed altre specialità del territorio del Molise e del vicino Abruzzo apriranno il 31 ottobre alle 11.00 in Piazza Umberto I, per accogliere i visitatori fino alle 21.00, tra profumi e degustazioni di prodotti tipici. Il 1° novembre riapriranno alle ore 10.00 fino alle ore 21.00. L’intera durata della manifestazione sarà allietata dalla presenza di gruppi musicali itineranti. La Mostra Mercato del Tartufo Bianco è anche occasione per conoscere e visitare il borgo di San Pietro Avellana e le sue attrazioni museali: il Museo dell’Alto Molise (con sezioni dedicate agli usi, ai costumi, ai mestieri antichi, all’archeologia e Autunno ’43 sulla seconda guerra mondiale), che svela interessanti scenari ed oggetti del mondo dei Sanniti, oltre ad un percorso nella storia e cultura locale del ‘900, con ambienti perfettamente ricostruiti; il Museo del Tartufo con un percorso multisensoriale ed interattivo, e il Lavatoio comunale.

Per gli appassionati della natura, è prevista nella giornata del 31 ottobre un’escursione nel territorio di San Pietro Avellana, alla scoperta della faggeta che custodisce l’eremo di S. Amico, per poi ritornare in paese per partecipare alla Mostra Mercato del Tartufo Bianco (per informazioni e prenotazioni Michele Permanente Guida GAE 328 763 92 68).

La 27^ edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Pietro Avellana è organizzata dal Comune di San Pietro Avellana e rientra nell’ambito degli eventi promossi dalla Regione Molise.