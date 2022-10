Una udienza si è già tenuta lo scorso 19 settembre, un’altra si terrà il prossimo 23 gennaio, ma sulle richieste di archiviazione che la Procura di Campobasso ha avanzato in merito ad una parte delle indagini sulla gestione dell’emergenza covid in Molise il giudice delle indagini preliminari Roberta D’Onofrio non si è ancora pronunciata. Complessivamente i fascicoli aperti in procura sul covid sono una trentina e le persone finite sul registro degli indagati sono 10. I reati contestati a vario titolo sono l’abuso d’ufficio, l’omicidio colposo, la procurata pandemia e l’interruzione di pubblico servizio. La richiesta di archiviazione riguarda due fascicoli in particolare, quelli con i 10 indagati. Il comitato dei familiari delle vittime del covid, con l’avvocato Enzo Iacovino, si è opposto e chiede invece il processo. Tra I fascicoli tuttora aperti in procura ci sono quelli sull’impianto dell’ossigeno del Cardarelli, sulla terapia intensiva, sulla torre covid, sul decesso di 20 pazienti e su 6 casi di epidemia colposa.