A causa della improvvisa rottura della condotta idrica in via Colle delle Api, a Campobasso, per consentire i lavori di riparazione il sindaco, sentito il Dirigente scolastico della Montini, ha emesso, in via cautelativa e precauzionale, un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura degli istituti scolastici Cep Nord Giovanni Paolo II e Cep Sud Giovanni Paolo II-via De Gasperi 21 H per l’intera giornata di domani 26 ottobre.