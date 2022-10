Altre 1300 utenze servite dalla raccolta differenziata porta a porta a Campobasso. Circa 200 quelle commerciali. Gli operai della Sea hanno provveduto alla rimozione dei cassonetti. Manca adesso solo l’area murattiana e le vie strettamente a ridosso per avere la totale copertura, tutte le circa 22mila famiglie. L’assessore all’Ambiente Simone Cretella e i rappresentanti della Sea, la società incaricata della raccolta differenziata, hanno illustrato i dettagli.

“L’area interessata – ha spiegato l’assessore – è quella vicino al centro, da Via Tiberio a Valle e le traverse così come la zona Ovest che comprende, ad esempio, Via Muricchio, Via Genova”. Cretella ha sottolineato come il giusto confderimento dei rifiuti porti a migliorare la qualità della vita e ha anche evidenziato l’impegno finora dimostrato dai campobassani. Tra fine anno e inizio 2023 l’intera città dovrebbe essere coperta dalla raccolta differenziata porta a Porta. “Ci saranno stretti controlli da parte dei vigili urbani affinché ci sia un conferimento adeguato”.