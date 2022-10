Turno infrasettimanale di Coppa Italia in programma domani pomeriggio. Si giocano le gare di ritorno degli ottavi di finale, con fischio d’inizio alle 15.30, a proposito dell’orario ricordiamo che da domenica prossima 30 ottobre, per via del passaggio all’ora solare, le gare di campionato inizieranno alle 14.30. Tornando alla manifestazione tricolore, a Selvapiana, il Campobasso ospita il Guglionesi. Pareggio a reti bianche nella gara d’andata, i lupi vogliono a tutti i costi il passaggio del turno per proseguire il cammino. Al momento i neroverdi sono gli unici ad aver imposto uno stop parziale al team guidato da Pino di Meo, proprio il trainer pugliese ha in animo di evitare il corposo turn over messo in campo nel match d’andata. Terza gara consecutiva al Selvapiana, il bel tempo sta sicuramente favorendo il ripristino delle condizioni del campo dopo il colpevole abbandono della vecchia società. Sul campionato il successo contro l’Ururi ha garantito il mantenimento della vetta solitaria della classifica, Vanzan e compagni riprenderanno il cammino sabato in trasferta contro il Campomarino.

Al Lancellotta l’Isernia riceve il Vairano, biancocelesti forti del 3 a 1 maturato all’andata, una formalità l’incontro previsto domani per certificare l’accesso ai quarti. La squadra di De Bellis è ripartita con un netto 4 a 0 ai danni del Campomarino dopo la sconfitta contro il Campobasso. Formalità anche per l’Aurora Alto Casertano, i campani ospiti del Pietramontecorvino hanno vinto 6 a 1 gara 1. Al momento la squadra di Capriati al Volturno occupa la seconda piazza in campionato, l’Aurora sta dimostrando concretezza ed è pronta a giocare il ruolo di terza incomoda nella lotta alla serie D. Praticamente qualificato anche il Ripalimosani che ospita al Vitantonio la Polisportiva Fortore dopo lo 0 – 4 maturato a San Bartolomeo in Galdo, una bella soddisfazione per la squadra di mister Bentivoglio, protagonista annunciata del torneo di Promozione. Al Colalillo si riparte dal 3 a 2 per il Bojano maturato ad Ururi, i matesini sono favoriti grazie al successo in trasferta ma il team guidato da Melchiorre promette battaglia nella sfida di domani. La Virtus Gioiese ospita la Turris, i santacrocesi hanno in dote tre gol di vantaggio maturati due settimane fa, equilibrio tra Sesto Campano e Venafro, si riprende dal 2 a 1 per i bianconeri, infine il Campomarino cerca la rimonta in casa dopo la sconfitta per 2 a 0 in casa del Trivento.