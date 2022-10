Un ‘Patto’ tra pubblici esercizi e magistrati per far crescere la consapevolezza tra ragazzi e gestori su legalità e buone pratiche per contrastare l’abuso di alcol.

Federazione italiana pubblici esercizi e Associazione nazionale magistrati, insieme per il progetto ‘Bevi responsabilmente’. L’iniziativa, che verrà presentata domani 26 ottobre alle 14:30, nella sede della Confcommercio a Campobasso.

L’obiettivo è creare un’alleanza tra associazioni, istituzioni e imprese indispensabile per promuovere consapevolezza e buone pratiche sia nei confronti dei clienti, in particolare i più giovani, sia dei gestori e dipendenti di bar e ristoranti coinvolti nell’attività di somministrazione.

“Bevi responsabilmente – ha osservato il presidente di Confcommercio, Paolo Spina – è la buona risposta a comportamenti inadeguati, alle violazioni delle regole e degli orari, ai consumi incontrollati e poco attenti alla qualità, all’eccessiva facilità di accesso all’alcol, tutte pratiche – ha concluso Spina – che vanno sotto il nome di mala movida, fenomeno dilagante in molte piazze d’Italia”.

Un fenomeno che ovviamente riguarda anche le città maggiori della regione dove, come evidenziato dagli ultimi dati del Sind le persone che si rivolgono ai centri per le dipendenze sono aumentate del 10%.