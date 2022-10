Acquisto e ristrutturazione di immobili, contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza nel Comune di Roccavivara. L’amministrazione comunale ha pubblicato il bando che prevede un aiuto da destinare all’abitazione principale del beneficiario nel limite di 5 mila euro. Tra i requisiti per poter accedere al beneficio: non aver subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di Roccavivara, per fatti addebitabili al concessionario stesso; non avere debiti o morosità e neppure liti pendenti nei confronti di qualsiasi Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo. La situazione di morosità non si configura qualora il partecipante sani la propria posizione debitoria entro il termine di scadenza del bando; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, su apposito modello, inderogabilmente a pena di esclusione entro le ore 12:00 del 30 novembre 2022 attraverso una delle seguenti modalità: modalità cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Roccavivara negli orari di apertura al pubblico; modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo comune.roccavivara@legalmail.it.