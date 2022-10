E’ stato il Bar Pizzeria “Leoni 2” di Venere Vasile a Trivento, ad ospitare la 7^ tappa del torneo itinerante di calcio balilla organizzato da Trivisonno Biliardi e Giochi. Quattordici le squadre che hanno accolto la sfida nel locale alle porte del paese: Thomas, Fossalto 2, Skjelmose, Vittorio ed Andrea, i Frank, L’Anziani, Plein, Arca di Noè, Strana Coppia, I Lupi di mare, Trinità, Holly e Benji, Cb, Fossalto. Provenza massiccia da altri comuni e da fuori provincia come di consueto: Agnone, San Salvo, Torella, Pescolanciano, Macchaigodena, Frosolone, Benevento, Salcito, Portocannone, Castopignano, Campolieto e Campobasso. Queste le provenienze delle varie coppie. “Sono entusiasta della massiccia presenza di squadre provenienti da posti differenti. La partecipazione di concorrenti da altre province piuttosto che da regioni differenti, oltre a dare lustro alle nostre manifestazioni, mi fa pensare che il lavoro ben organizzato nei primi anni di questa sfida inizia finalmente a dare i propri frutti. Ho sempre pensato che la riscoperta di un gioco semplice come quello del calcio balilla fosse una bella sfida, ero al contempo sicuro di vincerla! I nostri sforzi iniziano ad avere frutti, ne sono davvero contento”. Queste le parole di Massimo Trivisonno, mentore del torneo itinerante, che inizia già a pensare alla prossima Finalissima dei Campioni per questa stagione: “Mi auguro di riuscire a coprire tutta la regione e di arrivare a 20 tappe prima di far giocare la Finalissima dei Campioni, come di consueto, a Campobasso nella nostra sede di Via San Giovanni. Mi aspetto per quest’anno un evento dai grandi numeri”. Lo Staff Trivisonno ringrazia Noè Donatone e Venere Vasile per l’evento dello scorso sabato a Trivento: l’atmosfera di festa e la calda accoglienza sono stati autentico valore aggiunto alla manifestazione.