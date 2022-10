L’ultimo pezzo da record è quello da oltre 600 grammi trovato nei giorni scorsi nei pressi di Campobasso e già venduto in Arabia Saudita. Il molise si conferma patria del tartufo bianco anche in una annata difficile come quella in corso. Con il caldo e la siccità che non abbandonano la penisola il prezzo del bianco infatti viene quotato fino a 4.500 euro al chilo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base degli andamenti della Borsa del tartufo bianco di Acqualagna dove si è aperta la Fiera nazionale del settore. Un appuntamento che sancisce l’entrata nel vivo della stagione delle feste dedicate al tartufo bianco tra le quali c’è anche la Mostra Mercato di San Pietro Avellana oltre a quella internazionale di Alba e a quella di Città di Castello. Tutti eventi che si tengono nei prossimi giorni. La stagione tra l’altro è la prima dopo l’iscrizione nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità tutelato dall’Unesco della “Cerca e cavatura del tartufo in Italia”. A far innalzare il prezzo sono state le condizioni climatiche non favorevoli perché’ il tartufo si sviluppa in terreni che devono restare freschi e umidi sia nelle fasi di germinazione che in quella di maturazione. In alcune zone della regione oltre al clima quest’anno c’è anche un altro problema: nell’area di Rionero Sannitico a causa della presenza di esche avvelenate il sindaco ha deciso di vietare la raccolta dei tartufi insieme alla caccia. Su quanto accadutono stanno indagando i carabinieri.