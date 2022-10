La Chaminade Campobasso ha ottenuto la qualifica di Scuola Calcio Élite della FIGC. Si tratta di un altro riconoscimento importante per il sodalizio guidato dal presidente Franco Bossi, da sempre attento ai giovani. La società del capoluogo ha ottenuto questo traguardo grazie al suo staff tecnico, composto da professionisti che ogni giorno sono impegnati nell’area sportiva Sturzo con ragazzi di età compresa tra i 4 ed i 18 anni. Lo staff è composto da tecnici con patentino e anche docenti di scienze motorie e sportive. Il vivaio dei rossoblù, che conta oltre 200 giovani di ogni fascia d’età, rappresenta il pilastro su cui si fonda la società, che vuole essere per tutti questi ragazzi un luogo di aggregazione e di formazione sportiva e sociale. Inoltre, lo stesso Settore Giovanile rappresenta un serbatoio importante per la Prima Squadra di futsal e da qualche anno di calcio, entrambe possono già annoverare in organico ragazzi della cantera rossoblù. La Scuola Calcio Chaminade copre tutte le categorie. L’attività motoria di base (2018-2019) e i Piccoli amici (2016-2017) svolgono attività lunedì e mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 19.30, questi gruppi sono seguiti da Siro D’Alessandro, Melissa Franza e Nicola Garofalo. I Primi Calci (2014-2015) sono seguiti da Siro D’Alessandro, Nicola Garofalo, Michele Picciano e Dino Sacchetta si allenano lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30. La categoria Pulcini (2012-2013) è affidata agli allenatori Siro D’Alessandro, Nicola Garofalo, Michele Picciano, con collaboratore Dino Sacchetta. Per gli allenamenti c’è la possibilità di scegliere tra un doppio turno: lunedì e mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 17:30 oppure martedì e giovedì dalle ore 17:30 alle ore 18:30. Queste categorie svolgono attività presso la Palestra Sturzo. Gli Esordiente (2010-2011) svolgono tre allenamenti settimanali: lunedì dalle ore 16:30 alle ore 18:00, mercoledì dalle ore 15:00 alle 16:30 e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Lo staff è affiato ai tecnici Roberto Barrea e Salvatore Antonio Zeoli. Anche la Categoria Giovanissimi (2008-2009) viene allenata da mister Barrea. Ben quattro gli allenamenti settimanali: lunedì e martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30, mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 18:00 e giovedì al Vitantonio di Ripalimosani dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Per finire la categoria Allievi (2006-2007) svolge due allenamenti presso il campo Sturzo martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore16:30 e il venerdì al campo Vitantonio di Ripalimosani dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Domenico Martinelli il tecnico con collaboratore Giovanni Porfirio. Il coordinatore della Scuola Calcio Massimiliano Marsella oltre a poter contare su istruttori qualificati ha all’interno dello staff la nutrizionista Chiara Faragone e la psicologa Valentina Cristofano. Lo sport ricopre un ruolo fondamentale nella crescita personale e sociale dei ragazzi, una corretta alimentazione consente il raggiungimento del benessere psicologico. Contestualmente la figura dello psicologo all’interno delle scuole calcio è di supporto della formazione continua degli istruttori e della dirigenza.

Fonte: Ufficio Stampa