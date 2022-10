La Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio di Padova negli anni è diventata una realtà scolastica consolidata di Campobasso. L’Istituto coordinato dal Presidente Padre Lino Jacobucci e la direttrice Erika Cieri anche quest’anno affianca alla regolare attività didattica ministeriale diversi servizi extrascolastici che forniscono ai bambini compagnia e sostegno nel loro percorso di crescita. Nell’offerta didattica sono inserite attività ricreative, educative e laboratori che vengono svolte in particolare durante il post scuola. Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.30 i piccoli alunni vengono coinvolti in diverse iniziative adattate per ogni fascia d’età. Tra i laboratori proposti: teatro, cucina, pittura e racconti favolistici. Quest’anno tra le attività extra curriculari proposte: canto e pianoforte. Negli anni la Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio di Padova si è messa a disposizione delle famiglie, ascoltando le loro necessità. Alcuni bambini preferiscono trascorrere il tempo libero praticando sport come il calcio, il basket, la pallavolo o la danza. In quest’ottica nelle prossime settimane verranno rese note nuove collaborazioni con società sportive regionali che con tecnici esperiti e qualificati si occuperanno di corsi di avviamento allo sport.

La direttrice Erika Cieri ha sottolineato l’impegno dell’Istituto nell’offrire una didattica completa: “Uno dei vantaggi delle attività extrascolastiche è che fanno crescere nel bambino il valore dell’impegno. È fondamentale, però, che queste vengano svolte da figure pronte e preparate: professionisti che impieghino tempo ed energie per instaurare rapporti validi e costruttivi con i più piccoli. – prosegue la direttrice – I laboratori sollecitano gli interessi dei più piccoli e a rafforzano la fiducia, fin dalla tenera età. È importate, inoltre, sottolineare la rilevanza che i servizi extrascolastici rivestono per i genitori che presso il nostro Istituto hanno la possibilità di usufruire di una didattica completa in grado stimolare passioni o propensioni negli alunni”. Spesso si sottovaluta l’importanza dei servizi extrascolastici e della routine che aiuta i più piccoli a superare alcuni momenti nevralgici nella giornata. L’Istituto Sant’Antonio di Padova di Campobasso ha sviluppato una proposta didattica a favore dei bambini, perché possano avere una continuità educativa ed emotiva.

Fonte. Ufficio stampa