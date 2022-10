Forti rallentamenti al traffico lungo strada statale all’uscita di Isernia Nord per un incidente avvenuto pochi minuti fa. A scontrarsi in galleria due auto. Due le persone ferite che sono state portate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, oltre i sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco di Isernia.