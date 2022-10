Comune di Trivento e Reddito di Cittadinanza, avviata la procedura di selezione per 25 tirocinanti. La ASSeL – assistenza e lavoro cooperativa sociale, con agenzia Agorà, in collaborazione con la Welcome agenzia di comunicazione e lavoro, rendono noto che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di 25 tirocinanti, per la durata di 5 mesi. I destinatari dell’avviso sono i beneficiari del Reddito di Cittadinanza residenti in uno dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, e quindi Trivento. La partecipazione è ammessa per tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 18 e i 65 anni; residenza in uno dei Comuni afferenti all’ATS di Campobasso; avere la domanda di Reddito di Cittadinanza attiva alla data di pubblicazione del presente Avviso; aver sottoscritto o essere in attesa di sottoscrivere un progetto personalizzato di presa in carico (PaIS) da parte del Servizio Sociale Professionale competente; non essere già coinvolti in percorsi lavorativi, formativi e/o tirocini-borse lavoro. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. L’accesso al tirocinio è consentito a un solo componente per nucleo familiare e pertanto, nel caso di presentazione di più istanze da parte di componenti di uno stesso nucleo familiare, sarà selezionato il componente più giovane d’età. La durata del percorso è di 5 mesi. A ogni tirocinante sarà riconosciuto un indennizzo pari a euro 420,00 mensili. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, a pena di esclusione, dovrà essere corredata da documento di riconoscimento in corso di validità e presentata a mano, entro e non oltre il giorno 30.11.2022 alle ore 13:00, in Campobasso alla via D’Amato, 5c. Lo sportello per il ricevimento delle domande è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, nonché’ il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.