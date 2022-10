La somma stanziata è di 35mila euro e finanzierà il progetto più votato. E’ il cosiddetto Bilancio partecipativo, introdotto dal Comune di Campobasso per coinvolgere nella programmazione delle opere anche la cittadinanza.

Gli ambiti entro i quali potevano essere presentate proposte erano: mobilità e viabilità, arredo e decoro urbano; spazi e aree verdi, politiche ambientali; attività culturali e sportive; politiche sociali, educative, pari opportunità, cittadinanza attiva, politiche giovanili; politiche per lo sviluppo socioeconomico, accesso al lavoro, l’informatizzazione di servizi e procedure.

Tra i progetti arrivati a palazzo San Giorgio bisognerà scegliere quello che più risponde alle esigenze dalla comunità. Per farlo ci sarà una vera e propria votazione, tra gli stessi proponenti.

Mercoledì in Municipio, i progetti saranno illustrati dal sindaco il Roberto Gravina, dall’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella; dal dirigente del settore Bilancio, Nicola Sardella e dalla presidente della Commissione Consiliare Bilancio, Giuseppina Di Iorio.

Oltre ai progetti verranno spiegate anche le modalità di voto.

Abbiamo ritenuto – ha commentato Gravina – che il bilancio partecipato possa essere un valido strumento di dialogo con i cittadini lo ha inserito nei propri strumenti di programmazione, sia strategica che operativa.