Il Pos, il programma operativo sanitario, continua ad essere al centro del dibattito politico ma anche tra le associazioni ed i comitati che si battono in difesa della sanità. A distanza di poche ore dalla conferenza stampa dei consiglieri di maggioranza Iorio, Cefaratti e Micone, che hanno chiesto al commissario Toma di revocare l’atto in attesa di un approfondimento, si è riunita, a Campobasso, la Consulta dei servizi socio-sanitari del Comune, presieduta da Giuseppina Bozza. Al centro dell’incontro il nuovo, manco a dirlo, il Pos. Le associazioni che compongono la Consulta hanno intenzione di coinvolgere la nuova delegazione parlamentare molisana, presentando le istanze e le proposte riferite al programma operativo. A fare da tramite, il sindaco Gravina che, con l’assessore alle Politiche Sociali, ha partecipato all’assemblea. “Il Comune di Campobasso riconosce la sanità pubblica come importante ed insostituibile presidio per il benessere dei cittadini – ha spiegato Gravina – e proprio per questo motivo l’amministrazione ha promosso l’istituzione della Consulta cittadina che ha carattere consultivo, propositivo e di monitoraggio”. La priorità è quella di far arrivare sul tavolo di chi è chiamato a decidere, i pareri, le richieste e le proposte delle associazioni presenti sul territorio in modo che il nuovo Pos sia realmente condiviso, rispondente alle esigenze della collettività, in grado di garantire un’assistenza di qualità. L’intenzione del primo cittadino è quella di invitare la delegazione parlamentare molisana ad un incontro in Comune con in rappresentanti della Consulta. “Il nostro sindaco prima e la Conferenza dei sindaci poi si sono espressi sia sul Pos che su ciò che ora si chiede di fare”, ha ricordato l’assessore Praitano che ha rilanciato la necessità di aprire un confronto che possa portare ad un percorso condiviso su un tema, quello della sanità, che interessa tutti, a prescindere dalle appartenenze politiche e partitiche.