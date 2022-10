Share on Twitter

Share on Facebook

Sono in totale quindici le opere, in Molise, inserite nel programma di monitoraggio, tramite sensori, di mille ponti e viadotti lungo la rete Anas. Cinque le gare previste per la realizzazione del programma Structural Healt Monitoring. L’investimento previsto è di 275 milioni di euro, finanziati dal Fondo complementare connesso al Pnrr