Raddoppio della Trignina, il sindaco di Trivento Corallo: è la risposta a tante nostre richieste. È delle ultime ore la notizia della possibilita’ da parte dell’ Anas di programmare il raddoppio della corsia della Statale 650, più conosciuta come Trignina. Una via di comunicazione strategica, che unisce l’Adriatico con il Tirreno, ma rimasta pressoché inalterata rispetto a quando è stata progettata e realizzata, stiamo parlando degli anni ’70. “Una infrastrtttura che va ammodernata – il commento di Pasquale Corallo – teatro di molti incidenti mortali, oggetto di tante richieste di messa in sicurezza, l’ultima firmata da me è indirizzata all’Anas, è datata 4 aprile 2022. In queste ore – conclude Corallo – mi sto sentendo costantemente con il vice sindaco di San Salvo Spadano, l’obiettivo è quello di convocare a breve una riunione di amministratori e autorità competenti, al fine di dare un serio impulso ad un nuovo progetto per una nuova Trignina. Infrastruttura strategica anche per lo sviluppo delle nostre aree”.