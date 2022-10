I consiglieri comunali di minoranza del Comune di Isernia, Elisabetta Lancellotta e Pierpaolo Di Perna del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Filomena Calenda del gruppo UdC, Domenico Chiacchiari di Isernia Migliore e Cosmo Tedeschi di Isernia Civica, dopo l’assise civica, tenutasi nel pomeriggio di venerdì 21 ottobre 2022, presenteranno un documento, che sarà sottoposto all’attenzione del Presidente della Giunta Regionale del Molise, nonché Commissario ad Acta della sanità molisana, Donato Toma.

I cinque amministratori comunali chiedono che, all’interno del Piano Operativo Sanitario 2022-2024, in consultazione fino al 24 ottobre sul sito della Regione Molise, data entro la quale è possibile inviare proposte di modifica e di integrazione, sia salvaguardato il reparto di Emodinamica dell’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, potenziando le attività svolte con il servizio h24.

“Chiediamo al Commissario ad Acta che Emodinamica del nosocomio del capoluogo pentro venga salvaguardato e rinforzato col servizio h24, poiché parliamo di un reparto che si occupa delle cosiddette patologie tempo dipendenti– hanno affermato Lancellotta, Di Perna, Calenda, Chiacchiari e Tedeschi – Senza un’efficace e celere rete tempo dipendente si aumenta il rischio clinico, conseguenza del differimento nel tempo del trattamento medico-specialistico al paziente. Le patologie tempo dipendenti necessitano di una struttura idonea a prendere in cura il paziente per il trattamento tempestivo della singola patologia, per il quale è necessaria una struttura medico-sanitaria esperta e di eccellenza”.