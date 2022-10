Share on Twitter

Share on Facebook

Simpatico fuori programma per la delegazione dell’istituto scolastico Igino Petrone a Campobasso, che sta partecipando in questi giorni a un seminario internazionale sulla scuola a Bologna. Proprio nel capoluogo emiliano, il preside Giuseppe Natilli e gli insegnanti hanno avuto la fortuna di incontrare e conoscere da vicino Vasco Rossi, mito del rock e della musica italiana. “Un bel ‘premio’ – ha commentato il dirigente scolastico Natilli – dopo le ore impegnative di aggiornamento e formazione che vedono in prima linea la scuola molisana”.