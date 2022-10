Un giovane ciclista è stato investito alle 18.30 di oggi, in via Corsica a Termoli, all’altezza della rotonda del vecchio ospedale.

Alla guida dell’auto che l’ha investito e non si è fermata, c’era a quanto pare un uomo (così avrebbe riferito qualche testimone). Il pirata della strada si è dileguato.

Il ciclista che stava attraversando la strada in bici sulle strisce pedonali, è stato trasportato al San Timoteo in codice giallo. Ha perso sangue ma era lucido al momento dei soccorsi. Sul posto vigili urbani, operatori del 118 e volontari della Misericordia.