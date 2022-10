Premi di laurea, borse di studio per i figli dei lavoratori, bonus per le imprese in tema di sicurezza, corsi di formazione. Ampia la proposta che gli enti bilaterali regionali del commercio e del Turismo, rispettivamente Ebrac ed Ebrat hanno illustrato nella sede della Confcommercio a Campobasso. Enti dei quali fanno parte anche sindacati come Cgil, Cisl e Uil, la stessa Confcommercio. 40mila euro il finanziamento. Sui siti di Confcommercio e dei sindacati ci sono tutti i dettagli. Dal 7 novembre al 7 dicembre i termini per aderire. Per quanto riguarda la formazione, diverse le proposte.