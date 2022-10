La bozza del nuovo Programma Operativo Sanitario presentata dal Commissario ad Acta Donato Toma continua a far discutere amministratori, associazioni e cittadini molisani. A Isernia la discussione sul documento è approdata in Consiglio comunale. Comunione d’intenti tra maggioranza e minoranza: l’obiettivo è quello di tutelare la sanità regionale. In particolare, il sindaco Piero Castrataro è tornato a parlare del rischio di chiusura del servizio di emodinamica dell’Ospedale Veneziale. “Chiudere emodinamica a Isernia vuol dire compromettere la vita delle persone, non solo del Molise ma anche dei pazienti dall’Abruzzo, dal Lazio e dalla Campania – ha spiegato il primo cittadino – Siamo pronti a combattere in ogni sede che sia essa istituzionale, politica o legale“.

Castrataro ha annunciato l’invio da parte dell’Amministrazione comunale di una lettera al Commissario Toma per sottolineare tutte le criticità presenti nel POS. “Il Programma così stilato è inadeguato” ha commentato Castrataro. Intanto, dalle fila dell’opposizione comunale arriva la presa di posizione della neo-deputata di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta che promette l’impegno della delegazione parlamentare molisana in difesa della sanità. “Siamo in attesa del nuovo Governo per poter interloquire con il Ministro della Salute sul decreto Molise che dovrà azzerare il debito sanitario regionale. Chiederemo anche una deroga al decreto Balduzzi che può funzionare per aree metropolitane, ma non per territori come quello molisano” ha commentato l’esponente del partito di Giorgia Meloni.