Consorzio industriale, il Comune di Trivento conferisce l’incarico legale per l’appello alla sentenza che dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo. La questione è purtroppo nota, e parte precisamente tre anni fa il 21 ottobre 2019, quando veniva notificato ricorso per decreto ingiuntivo da parte del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano. Detto Consorzio ritiene sussistente un credito complessivo di euro 1.131.341,37, e precisamente: euro 476.675,86 per il ripianamento perdite di esercizio per gli intercorrenti dal 2003 al 2012; euro 73.648,64 per la copertura del Patrimonio netto (euro 41.666,28) e per la ricostruzione del Fondo consortile (euro 31.982,36); euro 581.016,87 per il ripianamento perdite relative all’anno 2016. A questo punto la Giunta comunale di Trivento ha conferito l’incarico legale per l’opposizione al decreto ingiuntivo, ma il Giudice Monocratico del Tribunale di Campobasso ha pronunciato la sentenza n. 382/2022, rigettando ogni altra difesa ed eccezione. Ora, la causa civile vede l’esecutivo di via Torretta dare l’incarico legale per proporre appello alla sentenza n. 382/2022.