Seconda a Selvapiana consecutiva per il Campobasso che punta alla settima sinfonia in altrettante gare. A scendere nel capoluogo sarà l’Aurora Ururi di mister Melchiorre che ha rimediato sei punti nelle prime sei di campionato. Una media esatta di un punto a partita che per ora colloca i giallorossi nelle parti pericolose della classifica. Giornata nel segno di Michele Scorrano nato proprio ad Ururi il 15 marzo del 52 e deceduto improvvisamente a Campobasso il 22 febbraio 2009. In questi giorni la società rossoblu ha riproposto sui propri canali alcune dichiarazioni a mezzo stampa fra le piu’ significative del capitano di oltre quattrocento battaglie con la maglia del Campobasso, dal ’69 all’’84: “….noi avevamo un impegno sociale da portare avanti, quello di far conoscere la nostra regione che era dimenticata un po’ da tutti quanti….” . Questo un estratto delle parole di un molisano verace che ha vestito la maglia rossoblu quattrocentoventinove volte dall’eccellenza molisana che all’epoca era unita alla Campania fino alla serie B. Si può affermare senza dubbio che quel gruppo di ragazzi di cui Scorrano faceva parte sia riuscito nel suo intento.

L’attualità parla anche di una società che si sta adoperando per riabilitare in fretta Selvapiana lasciato in stato di abbandono piu’ totale da Gesuè e De Francesco. Lunedi scorso sono partiti i lavori di rifacimento dell’impianto di irrigazione. Gran parte delle opere sono già state concluse, ci riferiamo a quelle perimetrali. Per ragioni logistiche la dirigenza posticiperà alla prossima primavera i lavori da effettuare nella parte centrale del terreno di gioco. Si sta per giungere alla stipula di una nuova convenzione con il comune di Campobasso per disciplinare l’utilizzo della struttura di proprietà dell’ente. È auspicabile un intervento rapido anche sul fossato di cui abbiamo documentato lo stato di incuria più completa da cui sono nate erbe selvagge altissime piu’ simili ad alberi che a vegetazione spontanea. Anche lì occorrerà un intervento robusto e rapido. Per la formazione di domani, diciamo che si sta allenando con regolarità il centrocampista Traorè. Il giocatore si è allenato in settimana e sarà a disposizione per domani. Per il resto potrebbero non essere annunciate grosse modifiche alla formazione base. Dalle 15:00 Campobasso – Aurora Ururi verrà diretta dal signor Simonelli di Isernia. Altro anticipo di giornata, Sesto Campano – Aurora Alto Casertano che verrà arbitrata dal signor Ubaldi di Fermo.

Gare al sabato anche nel torneo di promozione: dalle 15:00 Altilia Samnium – Trivento, arbitro: Ferrara di Campobasso, Roccaravindola – Donkeys Agnone direttore di gara Ferrara di Campobasso, Juvenes – San Pietro in Valle fischietto in bocca per il signor De Lucia di Isernia , Ripalimosani – Aesernia Fraterna designato il signor Granitto di Termoli.