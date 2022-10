Turno interno per il Cln Cus Molise che domani pomeriggio, alle 16.00, riceve l’A.P. Calcio a 5. I cussini tornano a giocare sul parquet del Palaunimol dopo la gara della coppa divisione contro il Genzano andata in scena mercoledì. Un buon test per i ragazzi di Sanginario che hanno ceduto 3 a 2 nei secondi finali, al cospetto di un roster di categoria superiore. Prove generali in vista della sfida di domani, avversario di turno la compagine di Aversa ferma al palo. Quattro sconfitte per i campani, neopromossi in A2, che ancora non riescono a cancellare lo zero in classifica. Attesa una gara complicata per i cussini, l’Aversa ha si perso tutte e quattro le gare ma ha dimostrato di essere una squadra viva. Per questo motivo Di Stefano e compagni dovranno scendere in campo con la massima concentrazione per maturare il secondo successo stagionale. Il tecnico Sanginario può contare su tutti gli effettivi e scegliere nel migliore dei modi il pacchetto stranieri, ricordiamo che da questa stagione ogni società può contare sull’apporto del numero massimo di 4 giocatori non italiani, durante le gare di campionato. Il girone B ancora non esprime al massimo i valori in campo, ottimo l’avvio del Lido di Ostia e dell’Italpol Roma, le due squadre romane guidano la classifica rispettivamente con 12 e 10 punti.

Stop al campionato in C1 regionale, domani squadre in campo per il terzo turno di coppa Italia, il torneo regolare riprenderà sabato prossimo 29 ottobre. Nel girone A sfida tra Venafro e Miranda per decidere chi accederà alle semifinali, stesso discorso nel raggruppamento B dove Sporting Campobasso e Bojano Calcio a 5 si sfidano alla palestra Sturzo per decretare la qualificata al penultimo atto della Coppa. I rossoblu guidati da mister Pietrunti vogliono confermare il successo nella manifestazione tricolore dello scorso anno, al contrario i matesini, guidati da Leo Melfi, cercano conferme dopo un ottimo avvio di stagione. Nel girone C pass da assegnare nella sfida Monacilioni – Larino, infine nel gruppo D al Torremaggiore serve solo un punto in casa del San Severo per qualificarsi alle semifinali.