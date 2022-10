Sarebbero oltre 100 i truffati che avrebbero aderito all’offerta di vendita del pellet, a prezzo d’occasione, da un sedicente imprenditore di Isernia. I truffati risiedono nelle aree interne abruzzesi tra Pacentro, dove c’è anche il padre del sindaco e alcuni dipendenti comunali a Prezza, Sulmona, Secinaro, Pescocostanzo, Castel Di Sangro, in provincia dell’Aquila, Popoli e Bussi sul Tirino in provincia di Pescara. Sul profilo Facebook, l’imprenditore ha pubblicato un post offrendo in vendita del pellet ad un prezzo allettante. Tra i primi ad aderire un pratolano che ha poi fatto da intermediario per gli amici. Coloro che hanno risposto all’offerta hanno versato 100 euro per ogni ordine e qualcuno anche di più. Non avendo ricevuto alcunché il giorno della consegna e successivamente, il pratolano si è recato in Molise dove al posto del fornitore di pellet ha trovato un altro truffato. L’intermediario peligno si è reso disponibile a risarcire quanti sono stati truffati, a causa delle sue segnalazioni e in base alle sue disponibilità. Sul caso indaga la polizia di Sulmona.