Sabato la palestra di Via Scardocchia a a Campobasso ha ospitato la terza giornata del campionato nazionale di C1 girone L tra il Tennistavolo Campobasso e l’Antoniana Pescara. I campobassani si sono imposti con il punteggio finale di 5 a 1: 2 punti della vittoria sono stati realizzati da Antonello Panichella e Luigi De Bernardo e 1 punto da Claudio Trivisonno. La squadra molisana, con questa prima vittoria, ambisce, anche quest’anno, ad una tranquilla salvezza in campionato. Nella stessa giornata è iniziato anche il campionato regionale molisano di tennistavolo di C2: la Gym Center di Isernia ha sconfitto il Castelpetroso per 5 a 3, il Boiano si è imposto sul Riccia per 5 a 0, mentre il Tennistavolo Campobasso si è imposto sulla Shalom di Petrella Tifernina per 5 a 2: per i campobassani 2 punti sono stati siglati dal sempreverde Bernardo Cosimi e da Mario Zarrelli e 1 punto da Eugenio Di Cesare.