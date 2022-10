Si è svolto a Termoli presso i locali della parrocchia Santa Maria degli Angeli l’incontro di formazione dedicato ai volontari della Caritas diocesana e delle Caritas parrocchiali. “So – stare con l’altro”: questo il titolo dell’incontro che racchiudeva in sé una duplice valenza.

Da un lato, la necessità per i volontari di fermarsi, sostare appunto, per riflettere sul senso del proprio servizio; dall’altro il saper stare con l’altro in un’ottica di relazione e accompagnamento. A guidare l’incontro è stato il dottor Angelo Salvi, psicologo del lavoro e delle organizzazioni, socio fondatore dello studio Aliante a Roma, professore universitario e con una lunga esperienza nel volontariato. Durante la giornata, iniziata alle 9.30 e conclusasi alle 16.00, i volontari hanno avuto modo di riflettere sulle relazioni, sull’empatia e sul feedback come strumento di restituzione costruito sulla persona e non con risposte stereotipate.

La metodologia utilizzata, esperienziale e laboratoriale, ha permesso a tutti i presenti di mettersi in gioco attraverso simulate ed attività di role playing. “L’obiettivo che ci eravamo dati per questa giornata – affermano Vito Chimenti ed Anna Bernardi, direttori della Caritas diocesana – è stato raggiunto. Ci siamo fermati insieme ai volontari per arricchire il nostro bagaglio di esperienza e riportare quanto appreso nei servizi che quotidianamente si svolgono: mensa, docce, emporio e centri di ascolto (parrocchiali e diocesano). Siamo anche consapevoli che questo è solo un tassello di una formazione che deve essere permanente e continua per avere frutti duraturi”.