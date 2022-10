Un fungo porcino da record, del peso di 750 grammi, quello che è stato trovato da Raffaele Colavita nelle campagne intorno a Sent’Elia a Pianisi. Era uscito, come fa spesso, per raccogliere funghi e si è imbattuto in questo esemplare che, come si può vedere da foto e immagini, è un porcino davvero particolare per grandezza e non usuale da trovare. “Si tratta di una vera e propria grazia, tutta da gustare” ha commentato Raffaele Colavita che ha fotografato e filmato il porcino confrontandolo con gli altri raccolti che sono comunque notevoli per dimensioni.