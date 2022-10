Share on Twitter

Si è pronunciato oggi il Tribunale del riesame in ordine alle richieste avanzate dagli avvocati difensori nell’ambito dell’operazione antidroga White Beach messa a segno dalla procura di Campobasso e che lo scorso 5 ottobre aveva portato all’esecuzione di 18 misure cautelari.

Presieduto dal giudice Enrico Di Dedda Il tribunale del riesame ha disposto i domiciliari per diversi giovani coinvolti, tra questi Leo Montagna, difeso dall’avvocato Nicolino Cristofaro e considerato dalla polizia giudiziaria il numero due dell’associazione , Antonio Giuseppe Merlo e Claudio Fatone.

Al contrario, per altre persone coinvolte, il giudice ha confermato la misura cautelare del carcere.