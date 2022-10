Gara dei Centri specializzati per disturbi dello spettro autistico, il Comune di Trivento proroga il termine per la ricezione delle offerte. Il progetto è finanziato nell’ambito della Strategia nazionale per le Aree interne “Alto Medio Sannio” e prevede l’affidamento del servizio, mediante procedura aperta, denominato “Centri specializzati per Disturbi dello Spettro Autistico”. Nasceranno, dunque, due centri specializzati in materia nei Comuni di Agnone e Trivento e l’appalto avrà durata di mesi 19, con termine il 30 giugno 2024, salvo proroghe, dalla data di stipulazione del contratto. L’affidamento avrà decorrenza da dicembre 2022. La Scadenza per la ricezione delle offerte – fa sapere il Comune di Trivento – fissata per il 29 ottobre 2022 è stata prorogata al giorno 14 novembre 2022 entro e non oltre le ore 14:00. Le offerte devono essere consegnate presso l’Ufficio Protocollo del Comune Capofila di Agnone (IS), Via G. Verdi 9 – 86081. Oltre il termine suddetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedentemente presentata; in caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, quelle successive alla prima sono considerate inesistenti. Per tutti gli approfondimenti si rimanda alla consultazione del sito istituzionale del Comune di Trivento.