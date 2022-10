Un fenomeno purtroppo diffuso quello delle truffe online e a telefono. I più esposti sono gli anziani o chi non è pratico di internet. Bisogna fare molta attenzione. Poste Italiane e la Polizia delle Telecomunicazioni hanno organizzato un’iniziativa di sensibilizzazione all’ufficio postale di Via Toscana a Campobasso. “Telefonate e mail per carpire dati di carte di credito sono i raggiri più frequenti” è stato sottolineato. “Per evitare truffe pesanti è bene avere a mente con chiarezza alcune cose fondamentali” ha spiegato il dirigente della Polizia postale e delle comunicazioni del compartimento di Campobasso Giuseppe Cesa e il consiglio è quello dunque di denunciare subito in ogni caso, anche per prevenire. Nessun operatore delle poste chiama a casa o manda mail né chiede pin o codici. Attraverso anche volantini sono state date informazioni e chiarimenti relativi alle più comuni tecniche utilizzate per compiere truffe via internet e alle cautele che ognuno può adottare per non cadere nelle trappole dei truffatori. La finalità è stata, pertanto, quella di fornire ai cittadini dei consigli utili per un uso consapevole del web degli strumenti finanziari e dei mezzi di pagamento elettronico.