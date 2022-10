Gara conclusiva del Cira (il campionato italiano rally asfalto) 2022 per il top driver Promox Giuseppe Testa, che si avvia così a concludere il campionato con grandi soddisfazioni. Innanzitutto, l’aver portato a casa l’ambito Trofeo RALLY CUP MICHELIN 2022. Con il fidato ed esperto Emanuele Inglesi alle note, a bordo della sua Skoda Fabia R5 Evo, il pilota molisano è pronto a battersi come un leone in questa trasferta lombarda per salire sul podio lariano e in campionato. L’impresa è certamente ardua e talvolta la fortuna non ha arriso al driver di casa Promox, che continua comunque a crederci fortemente, consapevole che l’ultima parola potrà essere detta solo alla fine della competizione. Sarà sempre la Ro Racing di Rosario Montalbano a curare con assoluta dedizione la gestione sportiva dell’equipaggio. La partenza della prova lariana è fissata nel tardo pomeriggio di domani (venerdì 21 ottobre) da Piazza Cavour a Como per poi proseguire tutta la giornata successiva fino alla conclusione in serata delle sette prove speciali e, dopo gli arrivi, alla cerimonia di premiazione. A Giuseppe Testa un caloroso ‘in bocca al lupo’ nella consapevolezza che, in questo suggestivo e impegnativo rally lombardo, sarà pronto a giocarsela sino in fondo.

Fonte: Ufficio stampa