Settimana di allenamenti per le squadre del torneo di Eccellenza, turno infrasettimanale di coppa Italia previsto mercoledì prossimo con i match di ritorno degli ottavi di finale. Il Campobasso si prepara in vista della sfida interna con l’Ururi, obiettivo dare continuità al successo maturato contro l’Isernia e confermare la leadership del campionato. Mister Di Meo dovrebbe dare fiducia all’undici che ha superato i biancocelesti, non dovrebbero esserci avvicendamenti anche per garantire una certa continuità. La società sta preparando con dovizia di particolari la giornata dedicata alla memoria di Michele Scorrano. Accogliamo con grande entusiasmo questa iniziativa che traccia un filo corrente con le radici della storia rossoblu. Ricordare aiuta, sempre, in particolare quando gli esempi sono così segnanti come nel caso del capitano storico del Campobasso. Non dimentichiamo che Michele, in passato, come altre ex glorie rossoblu è stato messo in disparte dalle varie società che si sono succedute alla guida del Campobasso. Oggi fa piacere vivere un giorno interamente dedicato alla sua memoria. Lo sanno bene i tifosi che hanno intitolato autonomamente la curva nord al numero 2 di Ururi, in assenza, purtroppo, di una intitolazione dello stadio che quasi tutti avrebbero voluto .. sorvoliamo sul quasi, non ci va di sollevare polemiche in prossimità di una giornata così bella da vivere.

Sul campionato oltre la gara di Selvapiana, si gioca in anticipo il match tra il Sesto Campano e la vicecapolista Aurora Alto Casertano, un banco di prova interessante per la squadra campana. Isernia in campo domenica al Lancellotta contro il Campomarino, la squadra di De Bellis vuole riprendere la marcia dopo il KO contro il Campobasso. I biancocelesti possono ambire alla vittoria del campionato a patto di non commettere ulteriori passi falsi, in un torneo dove è vietato sbagliare. Segnaliamo una bella sfida in programma al Colalillo tra il Bojano e la Virtus Gioiese, i matesini di Ianniruberto vogliono tornare al successo dopo tre stop consecutivi.