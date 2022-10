Camion, escavatori, pale. Lavori in corso a Isernia nei cimiteri comunali in vista della giornata di commemorazione dei defunti del 2 novembre. Sono iniziati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle due strutture. Nella frazione di Castelromano siepi tagliate ed erbacce rimosse, nel cimitero di via Santo Spirito presto un viale d’ingresso ripavimentato. I lavori termineranno in tempo utile per accogliere i visitatori del ponte di inizio novembre, ma intanto è polemica sull’aumento dei costi delle lampade votive. Diverse le segnalazioni dei cittadini che lamentano di un rincaro spropositato delle luci. “Costi quasi raddoppiati – dice uno di loro – sto meditando di disdire il contratto”. Sulla difensiva l’Amministrazione comunale guidata da Piero Castrataro. “La tariffa è stata aumentata di 34 euro dalla giunta precedente perché il Comune, allora deficitario, fu chiamato a coprire almeno al 36% i costi di gestione dei servizi pubblici. Stiamo meditando sulla possibilità di ridurre i costi per il 2023” fanno sapere da Palazzo San Francesco. Nel frattempo, però, almeno per il 2022, i cittadini dovranno far fronte anche questa spesa, oltre a dover destreggiarsi tra gli aumenti delle altre bollette.