Nella tetra cornice da socialismo reale di una stanza al secondo piano di palazzo D’Aimmo, i sei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno esposto le ragioni per le quali, a loro giudizio, il Piano Operativo Sanitario predisposto dal Commissario ad acta Toma andrebbe ritirato e riscritto da capo. Un documento che prosegue l’opera di smantellamento della sanità molisana, scritto sotto dettatura da Roma tanto da far stabilire ad Andrea Greco, Capogruppo del Movimento in Regione, l’equivalenza tra Toma e l’ex governatore Frattura. Sotto accusa, in particolare, la gestione della rete per le malattie tempo dipendenti.

A giudizio dei 5 Stelle la fase di ascolto dei territori e degli attori istituzionali messa in campo da Toma è una messa in scena. Pertanto chiederanno un consiglio regionale straordinario e monotematico.

Altro tema critico, soprattutto alla luce della recente pronuncia del Tar che ha affermato l’importanza del presidio, è quello del Punto nascita di Termoli. Una struttura, secondo Valerio Fontana, che va difesa.

La richiesta di Consiglio monotematico, depositata oggi, dovrebbe portare a calendarizzare la riunione dell’assiste entro due settimane. In quella circostanza sarà difficile per Toma